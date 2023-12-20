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73 yaşında akademisyenlik yolunda
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20 Aralık 2023 Çarşamba 07:02:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 07:02:00

73 yaşında akademisyenlik yolunda

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İlerleyen yaşına karşın okuma aşkından vazgeçmeyen Reyhan Sarıkaya, Ankara Üniversitesinde çift ana dalda yüksek lisans yapıyor.

Çankaya'da yaşayan 73 yaşındaki Reyhan Sarıkaya, demiryollarında teknik ressam olarak çalışırken mimarlık eğitimini yarıda bıraktı. Okuma arzusu içinde ukde kalan Sarıkaya, öğrenci affından yararlanarak 64 yaşında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesinde Gazetecilik ve Afet Risk Yönetimi bölümlerinde çift ana dal yüksek lisans yapan Sarıkaya, okulu bitirip akademisyen olmak istiyor.

Etiketler : çankaya akademi yüksek lisans
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