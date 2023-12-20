73 yaşında akademisyenlik yolunda

Çankaya'da yaşayan 73 yaşındaki Reyhan Sarıkaya, demiryollarında teknik ressam olarak çalışırken mimarlık eğitimini yarıda bıraktı. Okuma arzusu içinde ukde kalan Sarıkaya, öğrenci affından yararlanarak 64 yaşında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesinde Gazetecilik ve Afet Risk Yönetimi bölümlerinde çift ana dal yüksek lisans yapan Sarıkaya, okulu bitirip akademisyen olmak istiyor.