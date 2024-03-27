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27 Mart 2024 Çarşamba 18:56:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 18:56:00

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu'ndan '31 Mart'ta birlik' mesajı: Yeniden Refah'ın kararı CHP-DEM ittifakını umutlandırdı

Kaynak: AA, İHA

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73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubu Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı ile birlik çağrısı yapan ve "Partiler arasında gerçekleşmeyen ittifakı milli ve manevi değerlerimize bağlı olan taban yapacaktır." diyen Tanrıverdi, "Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır." diye konuştu. Toplantıda Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Musa Okçu da yer aldı.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları Grubunca Birlik Vakfı'nda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"İstanbul ve Ankara'daki sonuçlar hükümetin elini güçlendirecek"

Grubun Genel Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, 31 Mart'ta yerel yönetimlerin belirlenmesi için sandığa gidileceğini ancak İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde

çıkacak sonuçların, hükümetin başta ekonomi ve dış politika konularında elini güçlendireceğini belirtti.

'31 Mart'ta birlik' çağrısı: Yeniden Refah CHP-DEM ittifakını umutlandırdı

Oluşum olarak AK Parti ile Yeniden Refah Partisine eşit mesafede durduklarını dile getiren Tanrıverdi, 14-28 Mayıs seçimlerinde bir araya gelen

Cumhur İttifakı bileşenlerinin yerel seçimlerde de birlikte olması çağrısında bulundu.

Tanrıverdi, bütün çabalarına rağmen ittifakın sağlanamadığını dile getirerek,

"Yeniden Refah Partisinin, Cumhur İttifakı içinde yer almaması, çok açıktır ki CHP-DEM ittifakını sevindirmiştir, umutlandırmıştır."

diye konuştu.

Etiketler : 73 Selamet Kuşağı Akıncıları yeniden refah partisi chp dem Cumhur ittifakı
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