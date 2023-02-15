Bakan Özer: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları:
Malatya'da tüm kamu kurumları hizmet vermeye başladı. En geç bir hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. en geç bir hafta içinde evlerine geçip oturabilirler. Sağlam raporu almış kişiler geçip evlerine oturabilir.
Restorasyon çalışmalarını hızla başlatıyoruz.
Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız.
10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.
71 ilde ilde 20 Şubat'ta başlayacak.
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