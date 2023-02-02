700 bin kamu işçisi için zam görüşmelerinde kritik hafta

700 bin kamu işçisi için zam görüşmelerinde kritik hafta

Kamu işçisine zam görüşmelerinde kritik haftaya girildi. Sendikalar çalışma halinde.

Türk-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak ortak bir taslak metin için Hak-İş ile görüşmelerini sürdürüyor.

TÜRK-İŞ TALEPLERİ NETİCELENDİRMEK İÇİN TOPLANACAK

Türk-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin talepleri neticelendirmek için toplanacak.

Toplantıda 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranı ve beklentiler masada olacak.

Görüşmeler 700 bin kamu işçisini ilgilendiriyor.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM TALEBİ HAFTAYA BAKANLIĞA SUNULACAK

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, 2021'de imzalanan protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresinin ocak ayında sona erdiğini belirtti. Geri kalanının ise mart ayında biteceğini açıkladı.

Beklentilerin ve zam oranı taleplerinin gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacağını söyledi.

Türk-İş'in bu hafta bitmeden mali ve sosyal hakları içeren talepleri netleştirmesi öngörülüyor.

MEMURLARIN SÖZLEŞMESİNİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerininin belirlemesi açısından da önem taşıyor.