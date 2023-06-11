VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bak paylaştı! Başkan Erdoğan'la basketbol maçı yaptılar
Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında
Genel Başkanlığı'na aday mısınız?' sorusuna manidar cevap!
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini bu sözlerle yorumladı: Emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor
Türkiye'ye çağrıda bulundu: Müzakereye hazırız
"Milletimiz CHP zihniyetini istemedi"
11 Haziran 2023 Pazar 19:50:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 19:50:00

MSB açıkladı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

7 terörist etkisiz hale getirildi... Aralarında 2 sözde üst düzey yönetici var

Milli Savunma Bakanlığı, Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirildiğini ilk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ilk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir.

Bakanlığın sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/ÇNRA tacizi gerçekleştirilmiştir.

Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur.

Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır.

İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir.

Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik teröristlere ait bir çok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir.

Etiketler : msb pkk terörist
Dudaklarımı küçültecektim

Dudaklarımı küçültecektim
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Dördüncü yıl kutlaması

Dördüncü yıl kutlaması
Sezen sahnelere dönsün

Sezen sahnelere dönsün
‘Sahibinden Satılık' ilanda

‘Sahibinden Satılık' ilanda
Çöpçatan ben değilim

Çöpçatan ben değilim
Açılış sahnesi

Açılış sahnesi
Sahnede Güneş açtı

Sahnede Güneş açtı
Asker tıraşı yaptırdı

Asker tıraşı yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX