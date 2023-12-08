7 şüpheli FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandı
Kaynak: AA
İzmir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si etkin pişmanlıktan yararlandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 7'si etkin pişmanlık hükümleri kapsamında emniyette alınan ifadeleri sonrası salıverildi. Bu kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 58 örgüt üyesinin teşhis edildiği belirtildi.
Adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik İzmir dahil 9 ilde 5 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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