7. ortak baklayı ağzından çıkardı

6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşerek destek istedi. Görüşmenin ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu.

'BAKANLIKTAN DAHA FAZLASI'

Bu gelişmelerin ardından Artı TV'ye konuşan HDP'nin eski vekillerinden Sırrı Sakık son durumu değerlendirdi. Sakık şunları söyledi: "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Yani bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil, bizimle müzakere yapın. Bizimle kavga değil, barış sağlayın."

HERKES HADDİNİ BİLECEK

Millet İttifakı'nın aday belirleme sürecinde yaşanan Kılıçdaroğlu krizi, sonrasında Kılıçdaroğlu-HDP ile görüşme adımıyla alevlenen İyi Parti içindeki rahatsızlık İP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu tarafından dışa vurulmuştu. Yaşananları eleştiren Ağıralioğlu'na da tepki gösteren Sakık, "Siz HDP'nin oyları ile Cumhurbaşkanı olacaksınız, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Ama şunu etmeyin yapmayın... Herkes haddini bilecek! Binde sıfır olan partiler bakanlık, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecek... Herkes haddini bilecek. Bu bu kadar basit. Biz ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

ÖNDER, ATATÜRK'Ü ELEŞTİRMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder: "İzmir İktisat Kongresi, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün ilk ya da ikinci sarf edildiği yer. Atatürk, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyerek bir barış mesajı vermemiş aslında. Yani sizin oradaki hesabınızla biz ilgili değiliz, Osmanlı'dan elimizde kalan bu bakiye ile kendi yağımızda kavrulacağız demiş. Biz de ülkeyi bu yüzyıl o lafla buraya getirmişiz."

BULDAN: 'TECRİT KALKSIN'

HDP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Türkiye halkları savaş istemiyor. Türkiye halkları tecrit istemiyor, sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor" dedi.

"MUSTAFA KEMAL'İN İTLERİ" DEMİŞTİ

Sakık'ın bu sözleri 2015'te BDP'den Ağrı Belediye Başkanıyken söylediği skandal çıkışını akıllara getirdi. 2015 nevruz kutlamalarına katılan Sakık, batı illerinde yapılan nevruz etkinliklerinde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atanları hedef almış "Generali olsanız ne yazar, it sürüleri. Onlar it sürüleridir. Bu halka düşmanlardır" diyerek tepki göstermişti. Sakık'ın bu sözleri uzun süre kamuoyunda tartışılmış, CHP'lilerin sert tepkisine neden olmuştu.

TÜRK: "ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ"

Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz programında konuşan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk: "Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Hiçbir Kürt'ün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur. Bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız."

CHP'Lİ EMRE'DEN 'BÖLÜNME' İTİRAFI

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP'nin kanalı Halk TV'de açık açık 'bölünme' çağrısı yaptı. Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi. Emre şunları söyledi: "Yerel yönetimlerde özerklik konusu tamamen çarpıtılıyor. Türkiye bugün şu an özerktir. İdari bakımdan özerktir. Siyasi özerklik başka bir şey idari özerklik başka bir şey. Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz, yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir aksine Türkiye'yi daha da güçlendirecek bir şeydir. Çünkü çağımız yerel yönetimlerin güçlenmesi çağıdır."