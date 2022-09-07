7 mutabakat zaptı imzalandı

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07 Eylül 2022 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 14:50:00

Türkiye ile Sırbistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalandığı törene katıldı.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sırbistan Ekonomi Bakanı Andelka Atanaskoviç imza attı.

Teknolojilerde Yenilik Alanında İşbirliği Anlaşması da Bakan Varank ile Yenilik ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popoviç tarafından imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Sırbistan Tarım, Orman ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimoviç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sırbistan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Arasında Dijital Devlet Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının imzacıları, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Sırbistan Bilgi Teknolojileri ve eDevlet Ofisi Direktörü Mihailo Jovanoviç oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) arasında İşbirliği Protokolü'nü ise TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve RTS Genel Müdürü Dragan Bujoseviç imzaladı.

İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Vahit Kirişci Andelka Atanaskoviç
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