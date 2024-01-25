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25 Ocak 2024 Perşembe 08:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 08:15:00

7 ile 'sarı' uyarı: Kuvvetli kar bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji 7 ili 'sarı' kodla uyardı. Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Yarın etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji kar saı kod
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