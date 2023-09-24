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24 Eylül 2023 Pazar 10:09:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 10:09:00

7 ilde uyuşturucu operasyonu: 72 zehir taciri yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı." bilgisini verdi.

Operasyonları yapan jandarmamızı ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice kırsalında yaptığı "Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu"nda 80 kilogram toz esrar, 1,5 kilogram kubar esrar, 834 bin kök kenevir, 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirildi, 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 15 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda, 9,5 kilogram esrar ile yarım kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 14 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda 2,2 kilogram esrar, 1,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 48 kişi gözaltına alındı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda da 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Etiketler : ali yerlikaya uyuşturucu operasyon zehir taciri
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