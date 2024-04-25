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25 Nisan 2024 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 08:30:00

7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde "Bozdoğan-29" operasyonlarının düzenlendiğini duyuruldu. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.

1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında ise DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan 718'i tutuklandı, 566'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etiketler : deaş operasyon gözaltı
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