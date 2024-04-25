7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde "Bozdoğan-29" operasyonlarının düzenlendiğini duyuruldu. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi.
1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında ise DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1422 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan 718'i tutuklandı, 566'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü
- Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı
- 7 ilde DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı
- İkizlerin gurur tablosu
- Eski bakanın evinde cansız bedeni bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
- Kazakistan ile İngiltere arasında stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşması imzalandı