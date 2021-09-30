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30 Eylül 2021 Perşembe 11:33:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 11:33:00

7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi'nden atmıştı! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Kaynak: Sabah

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Muğla'daki Kelebekler Vadisi'nden 7 aylık hamile eşini, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için öldüren Hakan Aysal ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Muğla Fethiye'de 2.5 yıl önce 7 aylık hamile Semra Aysal'ın, 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan eşi tarafından itilerek öldürülmesi olayı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında attığı imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirinden farklı olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan 32 yaşındaki muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de 40 yaşındaki eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği Kelebekler Vadisi'nde 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü.

İMZALAR FARKLI ÇIKTI

Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmiş, ancak kendisinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Eşini 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü iddia edilen Aysal, 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ölümünden önce eşinin adına 119 bin lira kredi çeken Aysal, cinayetten sadece 2 ay sonra geçtikten sonra çektiği krediyle Türkiye turuna çıkmış, şehir şehir gezmişti.

2.5 yıl süren Türkiye turunun yanı sıra Özbekistan'a gidip lüks otelde konaklamıştı.

Eşinin vefatından 13 gün sonra ilk iş olarak SGK'ya başvuran Aysal, 1 Temmuz 2018'den itibaren 757 lira ölüm aylığı almaya başlamıştı.

Hakan Aysal yargılandığı Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde ceza alırsa, 2.5 yıl boyunca devletten aldığı maaşı faiziyle geri alacak.

POLİÇEYİ DÜZENLEYEN KADIN İFADEDEN KAÇIYOR

Acılı abi Naim Yolcu, kardeşi Semra Aysal'ın vefatından önce iş başvurusu yaparken ve imam nikahı sırasında kağıda attığı ıslak imzaları avukatı aracılığıyla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim etti.

Islak imzalar ile sigorta poliçesindeki imzaların birbirine benzemediği anlaşılırken, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen imzalarla ilgili önümüzdeki günlerde bir rapor hazırlanması bekleniyor.

İFADEDEN KAÇMAK İÇİN 6 ADRES DEĞİŞTİRDİ

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadeye zorla getirme kararı çıkartılan sigortacı Rabia Çoban Ertaş'ın ifadeden kaçmak için 6 adres değiştirdiği anlaşıldı.

Mahkeme sürecinde İstanbul'da 4, Adana'da 2 adres gösteren ancak güvenlik güçleri tarafından gidilen 6 adreste de bulunamayan Ertaş'ın mahkeme aşamasından sonra sigorta şirketinden istifa ederek işten ayrıldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili 14 Ekim'de görülecek duruşma merakla bekleniyor.

POLİÇEDEKİ 5 İMZA BİRBİRİNDEN FARKLI

Abi Naim Yolcu, "Kardeşimin iş başvurusunda attığı imzalar, poliçedeki imzalardan çok farklı.

Bu poliçede kardeşimin imzasının bulunmadığı, onun yerine başkasının imza attığı apaçık ortada.

Poliçede bulunan 5 imza da birbirine benzemiyor. İmzaların İstanbul Tıp Kurumu tarafından incelmesi yapılıyor.

Rapor henüz çıkmadı. Adalete güveniyoruz. 14 Ekim'deki duruşmayı Fethiye'de takip edeceğim.

Adli tıp kurumundan rapor çıkınca ifadeden kaçan sigortacı kız hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan da şikayetçi olacağız.

Belki bu poliçe düzenlenmeseydi kardeşim hiç ölmeyecekti.

Bu sigorta parası için cinayet işlendi" diye konuştu.

Etiketler : adana siğorta poliçe cinayet Muğla Fethiye 7 aylık hamile Semra Aysal
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