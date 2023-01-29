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29 Ocak 2023 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 09:20:00

6'lı masayı karıştıracak itiraf: Erdoğan'dan daha dürüstünü bulamayız

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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6'lı masa ittifakında yer alan Saadet Partisi'nden peş peşe itiraflar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masa ittifakında yer alan Saadet Partisi'nden peş peşe itiraflar gelmeye başladı. Saadet Partisi GİK Üyesi Nurettin Çelik, 6'lı masayı eleştirdi, sistemle ilgili sıkıntıların olduğunu belirterek "Biz Erdoğan'dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz" dedi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kararsız seçmenin AK Parti'ye döndüğünü belirterek, "Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini, kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan bazı anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu da kamuoyu yoklamalarında görüyoruz" demişti.

OLAĞANÜSTÜ BİR SEÇİM

Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden Hasan Damar "Olağanüstü bir seçim olduğu için mutlak suretle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeliyiz" açıklamasında bulunmuştu. Saadet Partisi'nde 30 Ekim 2022'de yapılan 8. Büyük Olağan Kongre öncesi oluşturulan Haymana Mutabakatı Heyeti, 6'lı masadan çıkacak adayın Milli Görüş'ten olması gerektiğini belirten yeni bir bildiri yayımlamış, "6'lı masanın ilke ve halkası yok" demişti.

Etiketler : saadet partisi 6lı masa nurettin çelik cumhurbaşkanı erdoğan
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