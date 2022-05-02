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02 Mayıs 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 10:13:00

6'lı Masa'yı çökerten itiraf

Kaynak: Sabah

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'6'lı Masa İttifakı'nda sular durulmuyor. Bir süre önce partisinin tek başına seçime gideceğini açıklayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı'nda işlerin yolunda gitmediğini itiraf etti.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi? Mümkün değil" sözleri, Millet İttifakı'nda işlerin yolunda gitmediğini ortaya koydu.

Babacan, YouTube kanalında yayın yapan bir gazetecinin canlı yayınına katıldı. Konuşmasında, "Siz de bana sordunuz. Özelleştirme... Şimdi 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek? Diyelim ki bugün adayımız şu diye açıklasak" diyen Babacan, gazetecinin "Kılıçdaroğlu bugün 'kamulaştırma' dedi" şeklindeki hatırlatması üzerine, "Evet belki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey diyecek. Başka genel başkana sorsanız başka bir şey söyleceyecek.

Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı? Böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani.." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın bu sözleri, Millet İttifakı'nda ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve görüş birliğine varılması konusunda kafaların karışık olduğunu ortaya koydu.

BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre, Babacan'ın açıklamalarına gazeteci ve siyasilerden gelen tepkiler şöyle:

Zafer Şahin: Babacan bombanın pimini çekip 6'lı masanın üzerine koymuş. Soruyor: 'Böyle bir tablo vatandaşa güven verir mi, onay alabilir mi?'. Madem alamayacağını düşünüyorsunuz masada ne işin var? Madem o masadan bir şey çıkmaz modundasınız milleti niye oyalıyorsunuz?

İhsan Aktaş: Millet İttifakı'nda romantizm devri bitti. Siyaset kainatın en gerçekçi işidir. Bundan sonra siyasi gerçeklik üzerinden süreci takip edeceğiz. Ali Babacan'ın çıkışını böyle yorumlamak lazım.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: CHP'nin ortağı Ali Babacan, ittifaklarının durumuyla ilgili itirafta bulunmuş. Özetle 'Bizden hiçbir şey olmaz' diyor!

'MİLLET İTTİFAKI ÇÖKTÜ'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı: Gel Ali Babacan gel. 40 kere tövbeni bozmuş olsan da gel. Ama tövbe et adam gibi gel.

İsmail Ünal: Halk gerçekleri görmeye başlıyor. Kendi içlerinden itiraflar peş peşe gelmeye başladı. Millet İttifakı kötü çöktü.

Bayram Şeker: Parlamenter sistem çökmüş.

Tolga Yalçın: Altılı masa zaten tam bir fiyasko oldu. Baştan böyle olacağı belliydi. Ne bekliyorsunuz ki? Al birini vur ötekine. Bomba patlamış çoktan herkes ölmüş ağlayanları yok maalesef.

Etiketler : Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 6 LI MASA Parlamenter sistem çökmüş CHP İYİ PARTİ
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