Yavaş ve İmamoğlu'na veto!

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05 Eylül 2022 Pazartesi 12:38:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 12:38:00

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan flaş adaylık göndermesi

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Son dakika haberi... Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi 6'lı masanın adayı merak konusu oldu. Masa henüz bir aday üzerinde mutabık kalmazken, Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sinyalleri gelmeye devam ediyor. Son olarak katıldığı bir televizyon programında, 6'lı masada çatlak olmadığını uzlaşılması halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun üzerini bir kez daha çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamada "Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz..." diyen Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yine adaylığı için sinyaller verdi.

6'LI MASA UZLAŞIRSA BEN ADAYIM

Kılıçdaroğlu canlı yayında, altılı masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli" cevabını verdi.

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU YİNE VETO ETTİ

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin de çarpıcı mesajlar verdi. İki isminde kendi alanlarında başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'İN 'HDP'YE BAKANLIK' VERECEĞİZ AÇIKLAMASI

CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları." dedi.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu HDP Gürsel Tekin Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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