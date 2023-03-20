6'lı masada yeni kriz!

Kaos ve gizli pazarlığın merkezine dönüşen 6'lı Masa'da her gün farklı bir kriz doğuyor. Masa ortakları bir yandan bakanlık paylaşımı kavgası verirken bir yandan da Cumhurbaşkanı yardımcılarının hangi görevi üstleneceğini tartışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp masaya terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dönüşünü sağlayan "Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" formülü yeni kriz doğurdu.

YAVAŞ KAVGANIN SİNYALİNİ VERDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu öneri aceleye geldi. Şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik" sözleriyle kavganın sinyalini verdi. Akşener de Alain Juppé önerisini ortaya attı.

FRANSA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

İmamoğlu ve Yavaş'ın hem belediye başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini üstlenebileceğini öne süren Akşener, Alain Juppé'nin Bordeaux Belediye Başkanlığı ve Fransa Başbakanı görevini aynı anda yürüttüğünü söyledi. Bu öneri masa ortaklarının tepkisini çekti. Kabul edilen metinde Cumhurbaşkanı'nın istediği zaman ve tarihte iki ismi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atabileceği maddesi yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için kafaların karışık olduğu masada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Belediye başkanları tekrar seçildikten sonra istifa edip, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NU BOŞA ÇIKARDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Akşener bu hamleyle Kılıçdaroğlu'nu pasife düşürüp iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının önünü açmak istiyor. Bu şekilde Ali Babacan'ın "Belediye başkanları istifa etsin" önerisinin gündeme gelmeyeceğini düşünüyor. TV100'e konuşan Akşener, iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması önerisinin masanın tamamında kabul görmediğini, masada bir liderin bu karşı çıktığını söylemişti. DEVA Partisi'nin bu öneriye karşı çıktığı ancak Kılıçdaroğlu tarafından ikna edildiğini kulislerde konuşuluyordu.

FRANSA'YA DA FRANSIZ KALDI

Parlamenter sitemim önerisi için 6'lı masa ile bir araya gelen Akşener'in yarı başkanlıkla yönetilen Fransa'yı örnek göstermesi dikkat çekti. Fransa'da 2014 yılında kabul edilen yasayla siyasetçilerin hem belediye başkanı hem de milletvekili veya senatör olmaları yasaklandı.

DEVA'DAN YAVAŞ'A TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 6'lı Masa liderleri ' milletvekili olsun' ve 'partilerin başında olsunlar' önerisi, Masa'nın küçük paydaşlarını rahatsız etti. DEVA'ya göre Yavaş ve İmamoğlu, 'nüfus' ve 'dikte' eğilimleriyle masayı kontrol etmek istiyor.