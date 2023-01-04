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6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi!
04 Ocak 2023 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 08:00:00

6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi! Babacan'ın "66. madde" teklifine İYİ Parti'den rest

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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, anayasanın 66. maddesinin değiştirilmesine yönelik teklifte bulundu. Söz konusu teklif büyük tepki toplarken, 6'lı masanın iki ortağı arasında kriz oluştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Babacan'ın teklifine tepki göstererek, "DEVA Partisi ile ortak yanımız altılı masada bulunuyor olmamız" ifadelerini kullandı. Öte yandan DP Genel Başkanı Uysal ise, Babacan'ın açıklamalarını "onaylamadığını" belirtti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'HDP ile diyaloğumuz var' itirafının ardından tepki çekecek bir açıklama daha yaptı.

Ali Babacan "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu sözleri vatandaşlar tarafından eleştirilirken, İYİ Parti'den de rest niteliğinde bir cevap geldi.

İP'DEN BABACAN'A TEPKİ

İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'lı masada bulunuyor olmamız. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren 6'lı masanın seçtirmek istediği Cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık konu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"ONAYLAMIYORUM"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını onaylamadığını belirtti.

Ali Babacan'ın "anadilin önündeki engelleri kaldıracağız" sözlerini onaylamadığını vurgulayan DP Genel Başkanı Uysal, "Siyasi parti olarak bizim tercihlerimiz daha başka." dedi.

Etiketler : DEVA Partisi lideri Gültekin Uysal Ali Babacan
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