6'lı Masa'da yeni kriz patlak verdi!

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'HDP ile diyaloğumuz var' itirafının ardından tepki çekecek bir açıklama daha yaptı.

Ali Babacan "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu sözleri vatandaşlar tarafından eleştirilirken, İYİ Parti'den de rest niteliğinde bir cevap geldi.

İP'DEN BABACAN'A TEPKİ

İP Sözcüsü Kürşad Zorlu, "DEVA Partisi ile ortak yanımız 6'lı masada bulunuyor olmamız. Bizi İYİ Parti olarak ilgilendiren 6'lı masanın seçtirmek istediği Cumhurbaşkanı ve uygulamak istediği hükümet programında neyin olup olmadığıdır. Bu konuda parti olarak durduğumuz yerde herhangi bir tartışmaya açık konu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"ONAYLAMIYORUM"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını onaylamadığını belirtti.

Ali Babacan'ın "anadilin önündeki engelleri kaldıracağız" sözlerini onaylamadığını vurgulayan DP Genel Başkanı Uysal, "Siyasi parti olarak bizim tercihlerimiz daha başka." dedi.