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11 Eylül 2022 Pazar 10:57:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 10:57:00

6'lı masada sular durulmuyor! Biri ecdadıma, diğeri dinime söver

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6'lı masada bir çatlak daha. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Erdoğan, CHP'li 4 ismi işaret ederek, bunların Millet İttifakı'nda yeri olamayacağını belirtti.

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile Sezgin Tanrıkulu'nun fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında CHP'li dört isme sert sözlerle yüklenen Erduran, "Biri ecdadıma küfreder, diğeri dinime söver, öbürü kültürümü yok sayar, bir diğeri de PKK'ya destek verir." dedi.

"BİRLİĞİN TEMELİNE DİNAMİT KOYUYORLAR"

4 ismin, birliğin temeline dinamit koyduğunu ifade eden Erduran, bu zihniyetin Millet İttifakı'nda yeri olamayacağını belirtti.

Etiketler : Mustafa Erdoğan CHP Millet İttifakı Tunç Soyer
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