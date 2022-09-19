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19 Eylül 2022 Pazartesi 10:13:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 10:13:00

6'lı masada Kılıçdaroğlu huzursuzluğu: İYİ Parti de kendi adayını çıkarır

Kaynak: Yeni Şafak

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6'lı masada ikinci tur görüşmeler 2 Ekim'de başlayacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmaktaki ısrarı ortakların canını sıkmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nden bir yetkili, Kılıçdaroğlu'nun uzlaşma sağlanmadan adaylığını açıklaması durumunda İYİ Parti'nin kendi adayını çıkartabileceğini söyledi. Bu aday masadan veya masa dışından da olabilir.

6'lı masada ikinci tur görüşmeler 2 Ekim'de başlayacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmaktaki ısrarı ortakların canını sıkmaya devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nden bir yetkili, Kılıçdaroğlu'nun uzlaşma sağlanmadan adaylığını açıklaması durumunda İYİ Parti'nin kendi adayını çıkartabileceğini söyledi. Bu aday masadan veya masa dışından da olabilir.

Ortak adaydan çok, krizle boğuşan 6'lı masada her gün farklı bir ses yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı için baskı yapsa da masanın en güçlü ortağı İYİ Parti bu öneriye karşı çıkıyor. Daha önce "Kılıçdaroğlu'nun halkta karşılığı yok" açıklaması yapan İYİ Parti, bu restine rağmen Kılıçdaroğlu aday olursa farklı bir yol izleyecek.

KILIÇDAROĞLU OLMAZSA MASA DAĞILIR!

6'lı masa 2 Ekim turuna CHP'den yükselen "Kılıçdaroğlu olmazsa masa dağılır" çıkışının neden olduğu gerilimle hazırlanırken İYİ Parti'de CHP'ye soğuk duş etkisi yaratacak değerlendirmeler dikkat çekiyor. Meral Akşener, muhalefetin geçmeyi öngördüğü güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu masa kurulmadan aylar öncesinde deklare etse de cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin hamleler İYİ Parti'den yakından izleniyor.

İYİ PARTİ RİSKSİZ ADAY İSTİYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, İYİ Parti bünyesinde Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüsleyebilecek bir aday olup olmadığı kafaları meşgul ederken CHP Lideri'ne resmi olarak beklediği bir yeşil ışık da şu ana kadar henüz yakılmadı. Hatta bir adım öteye taşınan değerlendirmeler dikkat çekiyor. Genel Merkez'den İYİ Parti'li bir kaynak uzlaşma sağlanmadan Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması durumunda İYİ Parti'nin kendi adayını çıkartabileceği değerlendirmesinde bulundu. Adayın masa içerisinden veya dışarıdan bir ismin olabileceği belirtilerek bu kişinin seçim sandığını riske atmayacak biri olması gerektiği ifade ediliyor.

Etiketler : İYİ Parti Genel Merkezi CHP Lideri Kılıçdaroğlu
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