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05 Aralık 2022 Pazartesi 08:05:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 08:05:00

6'lı Masa'da 'Jeremy Rifkin' çatlağı

Kaynak: Yenişafak

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin 6'lı masada bölünmeye neden oldu. Masanın ortaklarından Saadet Partisi, DEVA ve Demokrat Parti yabancı danışmanı olumlu görüyor. Rifkin'e mesafeli yaklaşan İYİ Parti ve Gelecek kulislerinde ise yabancı danışmanın yanlış anlaşılacağı ve yerli ekonomi düşüncesine zarar verebileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin, 6'lı masada bir fikir ayrılığına daha neden oldu. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de aralarında bulunduğu birçok lidere danışmanlık yapan Rifkin'i transfer etmesi sonrasında Kılıçdaroğlu'na ortaklarından dikkatli ol iması geldi.

ÜÇ PARTİ OLUMLU BAKIYOR

CHP'nin ortakları arasında olan, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanına olumlu yaklaşıyor. Masanın bu ortakları, Rifkin'in ekonomiyi bilen biri olarak faydalı olabileceği ve ses getirebileceği ifade ediliyor.

YERLİ EKONOMİYE ZARAR VERİR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Masanın diğer ayağında ise Rifkin'in CHP'de olmasının 6'lı masa ve yerli ekonomi düşüncesine zarar verebileceği de düşünülüyor. Masada bu düşüncede olan partiler ise Gelecek Partisi ve İYİ Parti. Bu partilerin kulislerine yansıyanlara göre, bu stratejinin iyi yapılması gerektiği belirtiliyor. Yabancı bir ismin atanmasının yerli ekonomi düşüncesine ters düşebileceği çekincesi dillendiriliyor. Bu tercihin topluma çok iyi anlatılması gerektiği vurgulanıyor.

İLK FİKİR AYRILIĞI DEĞİL

6'lı masanın ortakları, daha önce başörtüsü, zorunlu din dersi ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda fikir ayrılıkları yaşamıştı. Hatta bu konuların hazırlanan Anayasa taslağında "uykuya bırakılmasına" karar verilmişti.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa DEVA Rifkin
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