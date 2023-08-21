6'lı masada ittifak krizi
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Seçimlerin üzerinden aylar geçmesine rağmen 6'lı masada yer alan partiler arasındaki tartışmalar sürüyor.
Seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen 6'lı masada yer alan partiler arasındaki tartışmalar sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde CHP'ye yaptığı eleştiri, iki partiyi gerdi. CHP listelerinden seçime giren ve 15 milletvekili çıkaran Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girse kazanması mümkün mü ya? Siz hayal mi görüyorsunuz?" sözlerine CHP'li eski vekil Gürsel Tekin'den tepki geldi. Sözcü TV'de konuşan Tekin, "Genel başkanımız seçimden hemen sonra bütün saldırılara, eleştirilere, hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ya ne bu ya... Ayıp gerçekten ayıp" eleştirisinde bulundu.
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