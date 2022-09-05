6'lı masada yeni çatlak: Kime sordunuz?

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05 Eylül 2022 Pazartesi 07:51:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 07:51:00

6'lı masada 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi! İYİ Parti'den CHP'ye tepki: Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında HDP'ye bakanlık verilebileceğini söylemesi ittifakta büyük krize neden oldu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bu açıklamaya razı olmadıklarını belirterek "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verebileceklerini açıklamasına İP'li Ağıralioğlu sosyal medyadan cevap verdi. Ağıralioğlu, Tekin'e tepki gösterip, 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" açıklamasında bulundu.

Ağıralioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.
Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır.
Etiketler : Gürsel Tekin HDP Ağıralioğlu
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