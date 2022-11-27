VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Sincan'daki yangının ardından Çin'de Kovid-19 huzursuzluğu büyüyor
YPG/PKK'lı teröristlerin hayattan kopardığı öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı görev yaptığı okula verildi
Ekranın tadı başka dijitalin başka
Nazar ettiniz, TikTok para ödemiyor!
Avukatıyla geziyor
Beni Beni dedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan ile tanışma hayali gerçek oldu
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu
Selden etkilenen Bozkurt'ta konut ve iş yeri anahtarları aralıkta teslim edilecek
ASELSAN Konya savunma sanayisinde "üretim merkezi" olacak
Terör yandaşlarından Berlin'de gösteri
Kamuya 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak
Adalet Bakanlığı, 39 milletvekili hakkındaki 63 fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına gönderdi
6'lı masada bu kez 'kulak çekme' krizi
"Vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceğiz"
Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkıldı
Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü
Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ediyor
Fedakarlık dozunda olursa güzel!
Bugün burçları neler bekliyor? 27 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları
27 Kasım 2022 Pazar 11:08:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 11:08:00

6'lı masada bu kez 'kulak çekme' krizi

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ / HABER MERKEZİ

ABONE OL

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ‘gözden geçirilmesi' yönündeki sözleri, ortağı CHP ile ipleri gerdi.

İYİ Parti (İP) İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili olumsuz düşüncesini dillendirdi. Ağıralioğlu, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağına inanıyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki; acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" dedi.

'AKŞENER KULAĞINI ÇEKSİN!'

Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan tepki geldi. Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi (Meral Akşener) çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil. 6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini kullandı.

İP'li Ağıralioğlu ise CHP'li Altay'a sosyal medyadan cevap verdi. Ağıralioğlu şunları söyledi: "Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı. Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir."

Etiketler : chp iyi parti yavuz ağırlioğlu engin altay
Baba-oğul şarkısı geliyor

Baba-oğul şarkısı geliyor
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı
‘Gül' dövmesi Başak için mi?

‘Gül' dövmesi Başak için mi?
Klibinin yönetmenliğini yapacak

Klibinin yönetmenliğini yapacak
Orijinal kadro geldi!

Orijinal kadro geldi!
Cildinin tüyolarını açıkladı

Cildinin tüyolarını açıkladı
Öğretmenler Günü hassasiyeti

Öğretmenler Günü hassasiyeti
Madagaskar'da su kuyusu açtı

Madagaskar'da su kuyusu açtı
Cenazeye alkollü geldi

Cenazeye alkollü geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX