6'lı masada bu kez 'kulak çekme' krizi

İYİ Parti (İP) İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili olumsuz düşüncesini dillendirdi. Ağıralioğlu, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağına inanıyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki; acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi?" dedi.

'AKŞENER KULAĞINI ÇEKSİN!'

Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan tepki geldi. Altay, "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi (Meral Akşener) çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz. Bugün benim izlediğim video hoş bir video değil. 6 siyasi liderin 6'sını da gözümüz gibi korumalıyız. Hem nezakete, hem masaya olan güvenin sarsılması meselesi" ifadelerini kullandı.

İP'li Ağıralioğlu ise CHP'li Altay'a sosyal medyadan cevap verdi. Ağıralioğlu şunları söyledi: "Endişelerimizi ve hassasiyetlerimizi duymayanlar, kulaklarını iyi açmalı ve denileni doğru anlamalı. Kendileri gibi düşünmeyenlerin kulağının çekilmesini istemek, iktidar iddiası olan bir parti için pek hayırlı ve de saygın bir heves değildir! Tam olarak bu üsluptan endişelenir seçmen. Siyasette, 'Kimi koyarsam kazanırım, ceketimizi koysak da kazanırız' kibri kaybettirir! Özen gösterilmez ise milletin umudu döke saça kaybedilir."