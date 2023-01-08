6'lı masa sürücüsüz metroyu keşfetti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu, törende metro test edilirken otomatik sürüşe şaşırdı, 'Durma işi nasıl oluyor' diye sordu. İmamoğlu 'otomatik duruyor' cevabını verdi. Akşener ise Türkiye'de 2017'den beri var olan sistemi için 'Aynı Paris'teki gibi ha' dedi.



MİLLET VİZYON GÖRSÜN!

Kılıçdaroğlu, daha önce de partisinin vizyon toplantısına Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin ile Daron Acemoğlu'nun ABD'den bağlanmasına gelen tepkilere "Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum" cevabını vermişti.

6 YIL ÖNCE HİZMETE GİRDİ



İstanbul'un ilk sürücüsüz metrosu AK Parti döneminde 15 Aralık 2017'de hizmete girmişti. Akıllı Metro Projesi kapsamında hizmete giren sürücüsüz metro Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy ve Sancaktepe arasında faaliyete geçmişti. Üsküdar-Sancaktepe arası 27 dakikaya inmişti.

İNŞAAT SÜRERKEN AÇILIŞ YAPTILAR!



CHP'li İBB yönetiminin açılışını yaptığı Dudullu-Bostancı Metro hattının ihalesi 2015'te AK Parti döneminde yapılmıştı. 23 Ocak 2017'de tünel çalışmalarına başlanmış, 2019'da İmamoğlu göreve gelene kadar yüzde 70'lik bölümü tamamlanmıştı. Buna rağmen açılışı 4 yıl sonra yapılabildi. Törenin yapıldığı açılış günü duraklara giden vatandaşlar ise sürprizle karşılaştı. Bazı duraklardaki çalışmalar bitmeden açılış yapılmıştı. Duruma sosyal medyadan tepki yağdı: @faiktaser: "Bugün açılan hattın bir durağı İMES henüz açılmadı. Diğerlerinde de çalışmalar sürüyor." @IstTakipte: "Hazır olmayan metroyu show yapmak amaçlı açtılar." @istgundem: "Açılışı yıpalan metronun durak girişleri bariyerlerle kapatılmış."

ALGI OPERASYONUNU RAKAMLAR ÇÜRÜTTÜ



İYİ Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP'li başkan İmamoğlu'nun yıllık ortalama 13,27 kilometre metro inşa ettiğini iddia ettiği bir grafik paylaştı. Grafik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verileriyle çürütüldü. Bakanlığın verilerine göre, CHP'li İmamoğlu yıllık ortalama sadece 2,07 kilometre metro inşa etti.

İYİ Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından, "Bazıları rencide oluyor ama yine de kusura bakmasınlar paylaşayım dedim" diyerek "Hangi başkan kaç km metro inşa etti" başlığıyla bir grafik paylaştı. Grafikte, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yıllık ortalama 13,27 kilometre metro inşa ettiğini iddia edilirken, eski AK Partili Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş'ın 7,55 kilometre metro inşa ettiği öne sürüldü. Asılsız paylaşım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının verileri ile çürütüldü. Bakanlıktan elde edilen verilere göre, 3 buçuk yıldır görevde olan CHP'li İmamoğlu, yıllık ortalama yalnızca 2,07 kilometre metro inşa etti. İmamoğlu görevde kaldığı süre boyunca toplam 7,24 kilometre metro inşa etti.

TOPBAŞ 142 KM İNŞAA ETTİ

13,5 yıl boyunca başkanlık yapan Kadir Topbaş'ın yıllık ortalama 10,58 kilometre, toplamda 142,88 kilometre metro inşa ettiği ortaya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 26 yıl önce 1994-1998 arası yaptığı İBB Başkanlığı döneminde yıllık ortalama 2,67 kilometre, toplam 12 kilometre metro inşa ettiği belirlendi.

'ŞİMDİ HAKİKAT ZAMANI'

Paylaşıma sosyal medya hesabından tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Algılar, manipülasyonlar bir yere kadar. Şimdi hakikat zamanı. CHP'li İBB Başkanının yaptığı metroların tamamı AK Parti dönemi planlanan, ihalesi yapılan ve başlanan metrolar. Kendisi henüz İstanbul'un geleceği için 1 metre yeni metro planlamayı bile beceremedi!" diye yazdı.

'1 KM PROJESİ YOK'



AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz: "İmamoğlu'nun projelendirdiği tek bir kilometre metro yok. AK Parti döneminde başlayan çalışmaları yapıyor. İBB'nin 2021-2022 faaliyet raporlarına bakıldığında bitirilen projelerin önceden gelen projeler olduğu kayıtlarda var. Paylaştıkları rakamlar tamamen algı çalışması. İmamoğlu, gerçek metro rakamlarında ve İETT otobüs arızalarında ancak Bedrettin Dalan'la yarışabilir. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti dönemiyle asla mukayese edilemez."