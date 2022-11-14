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14 Kasım 2022 Pazartesi 15:12:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 15:12:00

'6'lı Masa' PKK demeden hain saldırıyı kınadı

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Taksim'deki alçak terör saldırısının ardından ortak bir açıklama yapan '6'lı Masa' bildiride terör örgütü PKK'nın adını geçirmeden saldırıyı kınadı.

Türkiye, dün Taksim'deki patlamayla yasa boğuldu.

İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'ne bir terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.

Patlamada 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından anında harekete geçen ekipler, kısa bir sürede bomba yüklü çantayı patlamanın olduğu yere bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashir'i yakaladı.

PKK/PYD tarafından Suriye'de eğitim gören teröristin yakalanması sonrası Türkiye şehitlerine ağlarken, muhalefet cephesi de bir kez daha toplandı.

ALTILI MASA YİNE TOPLANDI

CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Altı partiden, patlamaya ilişkin ortak bir açıklama yapıldı.

Altılı masayı oluşturan 6 partinin yaptığı toplantıda, öncelikli konu olarak terör saldırısının ele alındığı aktarıldı.

PKK/PYD'NİN ADINI GEÇİRMEDİLER

Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Açıklamanın devamında terör saldırısına tepki gösterilirken, hain saldırının sorumlusu PKK/PYD'nin ismi geçirilmedi.

Etiketler : Patlama KK/PYD Hain saldırı terör saldırısı
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