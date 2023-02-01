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01 Şubat 2023 Çarşamba 07:38:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 07:38:00

6'lı masa mutabakatının "kime" yazıldığını açıkladı

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Babacan, 6'lı masa mutabakatının "kime" yazıldığını açıkladı. Masanın küçük ortağı, Batı'ya olan bağımlı ruh halini bu sözlerle dışa vurdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, 6'lı Masa'nın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' için "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek" ifadesi büyük tepki topladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan CHP'li Halk TV'de çıktığı canlı yayında bir kez daha tartışılacak skandal ifadeler kullandı. 6'lı masanın küçük ortağı Babacan hazırladıkları metin sonrasında 'Avrupalılar bize aferin diyecek' dedi. Ayrıca bir türlü belirleyemedikleri cumhurbaşkanı adayını açıklamalarının bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.

Babacan yurtdışında bir haberinin yayınlandığını söyleyerek Avrupa'dan aferin almanın heyecanını taşıdığını şu sözlerle aktardı: "İspanyol gazetesine buradaki şeylerin hepsini anlattım. 'Zor değil mi' dediler. "Zor ama yapacağız" dedim. Avrupa'dan da bakacaklar ve hayranlıkla diyecekler ki 'Aferin Türkiye'ye. Şuna bak' diyecekler."

Altılı Masa'nın mutabakat metni ilk günde kriz çıkardı. İyi Parti adına metni okuyan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi. Saadet Partisi "metinde yok" deyip itiraz etti.

Altılı Masa, seçimleri kazanır ve iktidara gelirlerse uymayı taahhüt ettikleri temel konulara dair mutabakat metnini önceki gün açıkladı. Ancak mutabakat metnine ilk günde bile uyulmadı. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması sonrasında CHP ve İyi Parti, sözleşmeye destek vererek, iktidara geldiklerini hayata geçireceklerini vaat ettiler. Ancak, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne İstanbul Sözleşmesi, Saadet Partisi'nin muhalefeti nedeniyle alınmadı.

İLK GÜNDE TERS KÖŞE

Önceki gün Altılı Masa'yı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları mutabakat metninin çeşitli bölümlerini okuyarak, kamuoyuna duyurdu. Daha ilk günde 6 partinin genel başkanları tarafından uyulması sözü verilen taahhütler delindi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" dedi.

AÇIKLAMA SAHİBİNİ BAĞLAR

Bu açıklamaya ilk tepki Saadet Partisi'nden geldi. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, metin dışında sarf edilen sözlerin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi. Kaya, "Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür" dedi.

TAVRINDA DİRETTİ

Özlale ise dün bir televizyon programında sözünün arkasında durarak "İstanbul Sözleşmesi metinde yoktu. Metnin dışına çıkıp kendi irademle vurgulamak istedim" dedi. ANKARA

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ METİNDE YER ALMIYOR

Edinilen bilgiye göre Saadet Partisi'nin, görüşmeler sırasında İstanbul Sözleşmesi konusunun metinde yer almamasına yoğun itirazları oldu. Kararların oybirliği ile alınması ilkesi uyarınca bu husus metinde yer almadı. Buna rağmen İyi Parti temsilcisinin sözleşmeye atıf yapması Saadet Partisi başta olmak üzere masada rahatsızlık yarattı.

BAZI MADDELER HDP İÇİN EKLENDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, mutabakat metniyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Taşkın, bazı maddelerin Ortak Mutabakat Metni'ne açıkça HDP için eklendiğini itiraf etti. Altılı masa ortak mutabakat metnini kamuoyuyla paylaştı. Ancak metinde bulunan bazı maddeler kafalarda soru işareti bırakmıştı. Metin her ne kadar 6 partinin bildirisi gibi görülse de HDP'nin mutabakat metnine etkisinin ne olduğu da merak konusuydu. Taşkın, mutabakat metninde olan bazı maddelerin HDP için koyulduğunu itiraf etti. Yüksel Taşkın, "Burada ben netameli bir konuya gireceğim" diyerek adeta altılı masanın sözde ortak olarak görmediği HDP için mutabakata koyduğu maddeleri bir bir anlattı. İşte Taşkın'ın o sözleri: "Bazıları diyor ki; metinde Kürt yok HDP yok. Herkes spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatılmasının zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi. Ben bir ara bizim 85 tane olan anayasa maddesinde, Kürt meselesiyle ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak 15 tane madde saymıştım."

Etiketler : DEVA Partisi Genel Başkanı HDP Yüksel Taşkın Ali Babacan
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