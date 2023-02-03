6'lı Masa eğitimde de kopyadan sınıfta kaldı

Şimdiye kadar yaptıkları 11 toplantıda ortak aday çıkaramayan 6'lı Masa'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 partinin şimdiye kadar AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmet ve projelerden bile haberinin olmadığını gözler önüne serdi. Özellikle eğitim alanında 6'lı Masa'nın "Yapacağız" diyerek vaat ettiği ne varsa, Mahmut Özer yönetimindeki MEB ve hükümetin zaten fazlasıyla hayata geçirdiği uygulamalar olduğu görüldü. Sabah'ın haberine göre, İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde yer alan bazı vaatler ve hükümetin hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle eğitimdeki mevcut tablo:

EĞİTİME ERİŞİMDE ENGELLER KALDIRILDI

6'LI MASA'NIN VAADİ: Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimleri için 20 yılda 525 milyar TL sosyal yardım yapıldı. 51 hastanede yaklaşık 1500 öğrenci, evde ise 11 bin öğrenci eğitim hizmeti alıyor. Yaklaşık 12 bin öğretmen görev yapıyor.

6'LI MASA'NIN VAADİ: Okul öncesi eğitimi çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını da gözeterek "tam gün tam destek" ilkesi çerçevesinde düzenleyeceğiz.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Bakanlık çalışan-çalışmayan ebeveyn ayrımı yapmaksızın tüm çocukların okul öncesi eğitime ulaşması hedefiyle çalışmalarını yürütüyor.

KIZLARIN OKULA GİTME ORANINDA REKOR

6'LI MASA'NIN VAADİ: Eğitimde cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaleti kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Kız çocuklarının eğitime erişimi artırıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde, okuyan kız çocuklarının sayısı erkekleri geçti.

6'LI MASA'NIN VAADİ: MEB ana hizmet birimlerindeki idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli atamaların yapılmasını esas alacağız.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: MEB'in idari kadrolarının tamamı bakanlık bünyesinde kariyer basamaklarında yükselerek atanmakta ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler arasından atanıyor.

ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI

6'LI MASA'NIN VAADİ: Öğretmenlik Meslek Yasası'nı değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen uygulamasına son vereceğiz.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Mesleki ilerleme uygulaması birçok ülkede var. 10 yıllık öğretmenlere yaklaşık 2 bin 400 TL, başöğretmenlere ise 4 bin 900 TL ek iyileştirme yapıldı.

TÜM KÖY OKULLARI AÇILIYOR

6'LI MASA'NIN VAADİ: Kapatılan köy okullarını yeniden açacak, taşımalı eğitimi bitireceğiz.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: MEB, 2022'de 2 bin 325 köy okulunu açtı. Şubat ayının sonuna kadar ise hane sayısı 10'un üzerindeki tüm köy okulları açılacak.

6'LI MASA'NIN VAADİ: Ders saatlerini ve müfredatı yeniden planlayıp pedagojik açıdan çocukların yaşına uygun hale getireceğiz.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: Ders saatleri ve müfredatın belirlenmesinde temel ölçüt zaten çocukların yaşları. MEB'in müfredat geliştirme ve tüm eğitim politikalarında çocukların yararı gözetilerek adım atılıyor.

6'LI MASA'NIN VAADİ: Altyapı eksikliklerini gidererek tüm eğitim kademelerinde tam gün eğitime geçeceğiz.

HÜKÜMETİN YAPTIĞI HİZMET: "Mesleki Eğitimde 1.000 Okul", "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projeleri ile derslik sayısı 300 binden 850 bine, öğretmen sayısı ise 400 binden 1 milyon 200 bine çıkarıldı.