6'lı masa dağılıyor mu? Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia!

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş tv100'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olması yönünde baskılardan yıldığını rotasını Mansur Yavaş'a çevirdiğini iddia etti.



6'LI MASA NEDEN ADAY ÇIKARAMIYOR?

Yarkadaş "İYİ Parti ile ilişkileri iyi olan, oradan bilgi de alabilen bir dostumla konuştum, 'Meral Hanım rotasını Mansur Yavaş'a çevirdi. Meral Hanım İmamoğlu ve Yavaş tartışmalarını epey bir süre izledi. Kendisine aday olması yönünde çok ciddi baskı var ama Meral Hanım bu tartışmalardan biraz da yıldı rotasını Mansur Yavaş'a çevirdi' dedi" ifadelerini kullandı.

"CHP'DE AKTİF GÖREVDE OLAN BAZI KİŞİLERİN İYİ PARTİ'YE KATILDIĞINI GÖREBİLİRİZ"

Yarkadaş "Sayın Akşener, CHP'nin son dönemdeki politikalarının kendilerine zarar verdiğini düşünüyor ve aradaki bariyeri kaldırdı. Meral Hanım CHP'nin hem küskünlerine hem de aktif görevde bulunan ve İYİ Parti ile siyaset yapabileceğini düşündüğü kişilere kapıları açtı. Önümüzdeki günlerde CHP'de aktif görevde olan bazı kişilerin İYİ Parti'ye katıldığını görebiliriz" dedi.