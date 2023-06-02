6'lı masa dağıldı

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibarıyla Millet İttifakı bitmiştir" dedi. İP'li milletvekili Cihan Paçacı ise "Seçim sonrası gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil" diye konuştu.

CHP'nin 6'lı masadaki en büyük ortağı İyi Parti, Millet İttifakı'nın sonlandığını açıkladı. İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV canlı yayınında "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibarıyla bitmiştir" dedi. Poyraz şu ifadeleri kullandı: "İyi Parti, CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bir seçim ittifakı kurmuştur. Bir kere bu kelimeyi de doğru kullanırsak yanlış anlamaların önüne geçeriz. Bu ilişkinin adı seçim ittifakıdır, 'ittifak' değil. 2019'da yerel seçimlere ilişkin CHP ve İyi Parti arasında bir seçim ittifakı yapılmıştır. Daha sonra 6'lı masa 26 Ocak tarihinde 'Millet İttifakı' olarak kurulmuştur. Tekrar söylüyorum bu seçim ittifakıdır, yani seçim bittiği zaman ittifak ortadan kalkar. 14 Mayıs seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Seçim bitmiştir. İkinci turu için de partiler Kılıçdaroğlu'na ilişkin mücadelelerini vermiştir."

MUHALEFET İŞBİRLİĞİ YAPSIN

Meclis'te kaydını yaptıran İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ise yeni dönemde Meclis'in daha aktif çalışmasını temenni ettiğini belirterek şöyle konuştu: "İttifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'işbirliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir işbirliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre."

KENDİ POLİTİKAMIZ GEÇERLİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise Başkanlık Divanı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tüm divan üyelerini dikkatlice dinlediğini aktardı ve "Türkiye zor bir sürece giriyor. Bu zor süreçte İYİ Parti kendi kadrolarıyla, belirlediği politikaları uygulayacak ve millete hizmete devam edecek" dedi. Erdem, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu belirterek "Seçim ittifakı, seçim sonunda bitti. Bu ittifak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için bir ittifaktı, bir güç birliğiydi."

Şubat 2022'de CHP, İP, SP, Deva, Gelecek ve DP tarafından kurulan Millet İttifakı, HDP'nin açık desteğine rağmen seçimlerde hezimete uğradı. Sürecin kazananı toplam 37 vekil alan ittifakın küçük ortakları oldu. CHP GEnel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, ittifakın diğer genel başkanlarını arayarak, "Meclis'e giren misafirlerimiz partilerine dönebilir, teşekkürler" dediği öğrenildi.

CHP'DE FATURA MYK'YA KESİLDİ: 16 ÜYE İSTİFA ETTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimlerin faturasını MYK'ya kesti. 16 MYK üyesinin tamamı istifasını verdi. Yeni görevlendirme yarınki PM'de şekillenecek.

CHP kulislerinde Genel Başkan Yardımcılarından Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu'nun yerini koruyacağı konuşuluyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün yaptığı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirdi. MYK'nın 16 üyesi seçimlerde yaşanan yenilgi nedeniyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarını sundu. MYK üyelerinin istifaları daha geniş katılımlı Parti Meclisi (PM) toplantısında görüşülecek. Yarın yapılacak PM toplantısında parti vitrininin değişmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan Yardımcılarından Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Ahmet Akın ve Bülent Kuşoğlu ile çalışmaya devam etmek istediği, bu isimlerin yerlerini koruyacağı iddia edildi.

İMAMOĞLU'NA SUS PAYI

Yeni vitrinde, İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Gökhan Günaydın gibi isimlere de yer verileceği ifade ediliyor. Aynı şekilde, PM'den bazı milletvekillerinin Grup Başkanvekili seçilebileceği, bu durumda yedek üyelerin asil üye olacağı konuşuluyor. Bu durumda PM seçimlerinde aldığı oy göz önüne alındığında Akif Hamzaçebi'nin PM'de görev alabileceği öğrenildi. Hamzaçebi, seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu'na yönelttiği ağır eleştirilerle de gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, seçim gecesi MYK üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısında kendisine verilen istifaları kabul etmemiş, "İstifa yok. Süreci birlikte götüreceğiz" demişti.

SEÇİMLERE ÇAMUR ATTI

Kılıçdaroğlu, dün Gazeteci Fikret Bila'nın istifa edip etmeyeceğine dair sorusuna "CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Hep birlikte karar vereceğiz" diyerek istifayı düşünmediğini yineledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu kritik MYK toplantısı öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme bir saate yakın sürdü. Kılıçdaroğlu yaklaşık 5 saat süren MYK Toplantısı sonrasında ise İmamoğlu ile görüştü.

YÖNETİM SİL BAŞTAN

İstifa ettiği belirtilen 16 MYK üyesi şöyle: Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 28 FEZLEKE

Meclis'te yemin töreniyle birlikte dokunulmazlıkların kaldırılması için de düğmeye basılacak. Haklarında fezleke bulunan ve bu dönem milletvekili seçilemeyenlerin dokunulmazlığı düşecek. Bu isimlerin başında ise 28 fezlekesi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. 13'ü Cumhurbaşkanına hakaret olmak üzere iftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlilerine hakaret iddiaları da diğer fezlekelerin içeriğini oluşturuyor. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda da rekor sayıda fezleke bekliyor. 1800'den fazla fezlekenin 1400'ü HDP'li milletvekillerine, yaklaşık 300'ü de CHP'lilere ait. Meclis'in açılmasının ardından karma komisyonda milletvekili seçilmeyenlerin dosyaları ayrılacak ve savcılıklara iade edilecek. Savcılık, o fezlekelerde "suç unsuru" görürse iddianame hazırlanacak.

ANADOLU AJANSI'NDAN İMAMOĞLU'NA DAVA

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs gecesi "Biz öndeyiz. AA'ya aldanmayın, onlar yalancı insanlardır" diyerek ajansı suçlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ajans avukatlarının Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek Anadolu Ajansı'nı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduğu belirtildi. İmamoğlu'nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığı belirtilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı vurgulandı.Manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu'dan 100 bin liranın tahsilini istedi.

Dilekçede dikkat çeken diğer unsur AA çalışanlarının seçim günü karşı karşıya kaldığı saldırılar oldu. İmamoğlu'nun provokatif söylemleri nedeniyle sahada görev yapan AA çalışanlarının sözlü ve fiili saldırıya uğradığı ifade edildi.

CHP'Lİ DOĞAN'IN SÖZLERİ DELİL

CHP'nin teknoloji ve siber güvenliğinden sorumlu yetkilisi Sedat Doğan'ın açıklamaları da dosyaya delil olarak girdi. Doğan seçim gecesi CHP'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve İmamoğlu'nu yalanlayarak "Bizim ekranımızda Kılıçdaroğlu hiçbir zaman kazanmıyordu" demişti. AA yönetimi İmamoğlu'ndan elde edeceği tazminat tutarını, ileride düzenlenmesi planlanan Yalan ve Dezenformasyonla Mücadele sempozyumunun masraflarını karşılamak için kullanacak.