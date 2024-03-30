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68 ilde "Mercek-15" operasyonu: 750 silah ele geçirildi
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30 Mart 2024 Cumartesi 08:33:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 08:33:00

68 ilde "Mercek-15" operasyonu: 750 silah ele geçirildi

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68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-15” operasyonlarında 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 750 silah ele geçirildi.

68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-15" operasyonlarında 878 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 750 silah ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ruhsatsız silah silah kaçakçıları operasyon
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