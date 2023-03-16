Başkan Erdoğan: 650 bin ev yapacağız

Başkan Erdoğan, muhalefet için "Masanın altı üstüne geldi. Bu kavgada söylenen sözlerin, edilen tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde yeterince kalın bir dosya sahibi olmuşlardır" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan "6'lı koalisyonda demokrasi tarihinde görülmemiş kavga çıktı. Masanın altı üstüne geldi" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

GÖREVLİLERE İFTİRA ATIYOR

"Bu zatın seçim kampanyasını enkazın önünde başlattığı siyasi arsızlığı bıraktık diyelim. Orada gece gündüz görev yapan kamu görevlilerimize iftira atmasına ne diyeceğiz. Yarısı yalan, yarısı yanlış bir konuşma depremde canı yanan hangi depremzede kardeşimizin umudunu artırır? Ülkemizin hangi meselesine çözüm getirir? 'Depremin sorumlusu kim' sorusunu soracak kadar hayattan kopuk birisine ne desek boş. Böylesine birisinin derdi ne bu ülke, ne bu millet, ne de buradaki depremzedelerdir."

KİBİRLERİNDEN UTANDIK

"Esasen tek başına bile kimin nerede durduğunun göstermektedir. Ortada fol yok yumurta yokken, bunların gösterdikleri kibri insanlık adına oradaki mağdurlar adına biz utandık. Bakalım ilerleyen günlerde ne tür kepazeliklere şahit olacağız. Yazıktır günahtır. Gerçi bunların her işi aynı. Biliyorsunuz 1 yıl önce 6 parti bir araya gelip seçim ittifakı kurdular. Konuştular dağıldılar. Amaç neydi: Seçim ittifakının gereği olarak cumhurbaşkanı adayını belirlemek. Milletvekili listesi seçim takvimi başlayınca olabilir burada bir sıkıntı yok. Ama cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek. Soruyorlar kaç yardımcısınız olacak? Diyor ki 5 olabilir, 500 olabilir. Asil milletim bunu unutmaz 14 Mayıs'ta size yanıtını verir."

REZİL BİR KAVGA

"6'lı koalisyon aylar boyunca cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıp ayrılırken; 'adayımız yıpratılmasın' diye açıklamadık dediler. Şimdi kaçacak yerleri kalmayınca artık bu isimleri de açıklamak için tekrar tekrar bir araya gelecekler. Bu toplantıda öyle bir kavga çıktı ki... Masanın altı üstüne geldi. Bu kavgada söylenen sözlerin, edilen tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde yeterince kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. Bu rezil kavganın ardından CHP'nin 2 büyükşehir belediye başkanını da sürece katarak adaylarını ilan ettiler. Sonunda 'Bay Bay Kemal' birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, er meydanına çıkacak cesareti gösterdi."

TÜRKİYE YÜZYILI'NDAN SAPMA GÖSTERMEDİK

"Bizim Cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla hükümet ve Cumhur İttifakı olarak yapacak çok işimiz var. Deprem yaralarının süratle sarılması, kalıcı konutlarının ihtiyacı eklendi. Türkiye Yüzyılı programından en küçük sapma göstermedik. Vizyon projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili Togg. diyordu hani araba? Fabrika yerinde. Togg yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor. Bandırma Kor Karbür üretim tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Borçların yapılandırılmasına kadar pek çok konutu çözdük, çözüyoruz. Durmuyoruz, üretiyoruz, çalışıyoruz. Deprem bölgesindeki imar ve ihya faaliyetlerini sürdürürken 81 ilimizde 500 bin konut, 1 milyon alt yapılı arsa, 50 bin işyeri kura çekimi bu arada devam ediyor. Önce vatanım ve milletim diyen herkesle işbirliği yapmanın zemini arayacağız."

FİNLANDİYA'YA SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Başkan Erdoğan, grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerine sorulan bir soruya yanıt olarak "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi" sorusuna ise "Takip edeceksiniz duyacaksınız bunların hepsini" yanıtını verdi.

ERDOĞAN DAVET ETTİ

Öte yandan Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün bugün Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16-17 Mart 2023 tarihlerinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

VATANDAŞLARIMIZ SERZENİŞLERİNDE SONSUZ HAKLIDIR

Başkan Erdoğan, deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. 11 ilde yıkıma neden olan depremlere değinen Erdoğan, "Yıkım öylesine büyüktü ki her binaya tek arama-kurtarma personeli göndersek hepsine yetişmek mümkün değildi. Buna rağmen yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır" şeklinde konuştu. Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye bu depremde dünyada bugüne kadar görülen en büyük arama-kurtarma ekibini bir araya getirmiştir. Buna rağmen yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır. Acılarını yürekten paylaşıyor, kollarımızı ve kalbimizi kendilerine açıyoruz."

650 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

"Bugüne kadar sunduğumuz arama-kurtarma, acil yardım ve geçici barınmanın ötesinde milletimize depremde yıkılan şehirleri 1 yıl içerisinde ayağa kaldırma sözümüz var. Hasar tespit çalışmalarında sona gelinmek üzere. Önümüzdeki 1 yıl sonunda 319 bin konut, toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ve ya kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. İlk kazmalar vuruldu. Geçtiğimiz 20 yılda hizmete sunduğumuz 1 milyon 180 bin konut ve inşasını gerçekleştirdiğimiz 3.3 milyon kentsel dönüşüm projesinin sözünü tutacağımızın kanıttır."

TÜRK LİDERLER ANKARA'DA

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişlerinde resmi törenle karşıladı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamaların ardından Erdoğan liderlerle baş başa görüştü.