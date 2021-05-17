65+ yaşa özgürlük

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma bugün sona erdi.Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu yeni genelge gönderdi. Akşam'ın haberine göre, Hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte bu sabah saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme tedbirleri:

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ: 18 yaş altı gençler ve çocuklarla, iki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için genel kısıtlamanın dışında ayrı bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı çocuklar, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Şehir içi toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite sınırlamasıyla ayakta yolcu kabul edilmemesi kuralına tabi olarak faaliyetlerine devam edecek.

YEME İÇME YERLERİ: Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi işyerleri, hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilecek. Çay ocakları masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

AVM VE MARKETLER: Cumartesi-pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Alışveriş merkezleri (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecek.

SATIŞI YASAK ÜRÜNLER: Zincir marketlerde indirim uygulamaları en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılacak. Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.