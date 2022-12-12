61 yıl sonra aynı yerde! Tarihi bir gün yaşadı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ilk kez Ankara sokaklarında yolculuğa çıktı, ardından TBMM'ye ulaşarak milletvekilleriyle buluştu. Devrim'den 61 yıl sonra gerçekleşen buluşma ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın girişimiyle oldu. Varank bakanlığının bütçe görüşmelerine katılmak üzere Meclis'e Togg ile geldi. Varank'a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti.

ŞEREF KAPISINDA

Kırmızı renkteki otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank "Togg'dan rica ettik, bütün izinlerimizi aldık. Geçici plakası dahil. 60 yıl önce Devrim otomobilinin hikayesi Meclis'in önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de Türkiye'nin otomobilini, Togg'u Meclis'e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik. Aslında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bana laf attılar, 'Madem Togg var niye onla gelmedin' diye. Ben de muhalefeti dinledim, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg'u buraya getirdik" dedi.

SATIŞ MARTTA BAŞLIYOR

Togg'un 29 Ekim'de seri üretim bandından inmeye başladığını bildiren Varank, buraya getirdiği aracın da seri üretim bandından çıkan test aracı olduğunu söyledi. Tip onayı alındıktan sonra araçların satılabilir hale geleceği bilgisini veren Varank, şirketin, nasıl bir satış stratejisi uygulayacağını ilan edeceğini, mart ayında da satışa başlanacağını aktardı. Varank, bakanlıkların aracı kullanıp kullanmayacağının sorulması üzerine, "Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Çok güzel bir araç" dedi.

DEVRİM'İN HİKAYESİ

İlk yerli otomobil Devrim'in hikayesi, 16 Haziran 1961'de Ankara'da yapılan bir toplantıyla başladı. Türk mühendislerinden sadece 129 günde Devrim'i yapıp 29 Ekim törenlerine yetiştirmeyi başardı. Ancak 29 Ekim'de araç Meclis'in önüne getirildiğinde benzin konulmamıştı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 100 metre gidebildi ve Devrim'in hikayesi TBMM'nin önünde hazin bir şeklide son buldu.

MHP'Lİ AKÇAY: AĞLAMAK İSTİYORUM

Bakan Varank'a Togg'la Ankara turu sırasında eşlik eden AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise Togg'un açılışına gittiğini ancak araca ilk kez bindiğini belirterek, "Gurur duyduk" dedi. Devrim otomobillerinin de Meclis'e geldiğini anımsatan Yılmaz, "Bu dönemle o dönem arasındaki tek fark, milli iradeye saygı ve milli iradenin gereğini yerine getirmek" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da çok mutlu olduğunu, tarihi bir anı yaşadıklarını dile getirdi. "Ağlamak istiyorum" diyen Akçay, 61 yıl önceki burukluğun büyük bir özlem ve hasrete dönüştüğünü söyledi. Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Togg almak için heyecanla beklediğini dile getirdi.

VEKİLLER MECLİS'TE KALMASINI İSTİYOR

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan milletvekilleri Togg'un Meclis'te kalmasını istedi. İlk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Varank'a, "Sayın Bakan istiyor ki Togg konuşulsun. Eyvallah, Meclis'e gelmiş; ne getirdiyse, millete verilen yetkinin geri alınmayacağı gibi hediye de geri alınmaz, onu da Meclis'te bırakın, bir şarj ünitesi koyun. Milletin vekilleri onu test eder, görür, katkımız olur" diye konuştu. Varank, Özel'in talebini gülümseyerek karşıladı. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de "Bakanım, ben de bu aracın Meclis'te kalmasını talep ediyorum. Sayın Özel'in talebi de bu, bütün grupların da talebi bu. Bu, tarihe bir not düşmektir" dedi.