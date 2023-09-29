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29 Eylül 2023 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 17:14:00

61 kişi tespit edildi! Belediyelerdeki rüşvet operasyonunda servet çıktı

Kaynak: AA/İHA

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Adana'da, Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlükleriyle ilgili soruşturma kapsamında 60 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bin 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçesi, 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 Dolar, 5 bin 700 Euro, 17 bin 50 Türk Lirası, 1 adet tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine araştırma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla çıkar amaçlı suç örgütü oluşumu içinde hareket ederek "rüşvet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 61 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyede ve 61 şüphelinin adreslerinde sabah saatlerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında, Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

SERVET ÇIKTI

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el koydu.

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Etiketler : ADANA SEYHAN BELEDİYE RÜŞVET
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