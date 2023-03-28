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28 Mart 2023 Salı 20:54:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 20:54:00

600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı... Deprem suçları soruşturması sürüyor

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan ve yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan, yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı müteahhidi Hayrettin Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : deprem kahramanmaraş tutuklama müteahhid

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