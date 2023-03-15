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15 Mart 2023 Çarşamba 07:34:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 07:34:00

60 milyon seçmen sandık başına gidecek! 14 Mayıs seçimleri için kritik detaylar...

Kaynak: Sabah

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14 Mayıs'ta Türkiye sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde seçmen sayısı 60 milyonu bulacak. Adres güncellemeleri için daha önce fatura, kira kontratı gibi belgeler isteniyordu. Bu konularda bazı esneklikler sağlanması gündemde. İşte detaylar...

14 Mayıs 2023'te Türkiye seçime gidecek ve vatandaşın önüne iki sandık konulacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde seçmen sayısı 60 milyonu bulacak. Bu rakam 2018 seçimlerinde 56,3 milyondu.

3 MİLYON VATANDAŞ BAŞKA YERDE

Binlerce vatandaşın yaşamını kaybettiği deprem felaketi sonrasında 3 milyon civarında vatandaş bölge dışındaki illere gitti.

Göç edenlerin yaklaşık 1,5 milyonunun seçmen olduğu tahmin ediliyor. Bu tahminler vatandaşların cep telefon sinyalleri, e-devlet, banka hesapları gibi dijital ortamdaki işlemlerine dayanarak yapılıyor.

ADRES GÜNCELLEME SEFERBERLİĞİ

Depremzede vatandaşların oylarını kullanmalarını sağlamak için de tam bir seferberlik başlatıldı.

20 Mart tarihine kadar devam edecek adres güncellemeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşın cep telefonuna sık sık mesajlar gönderilerek gerekli işlemleri yapmaları isteniyor.

Güncelleme için nüfus müdürlükleri, e-devlet ve ilçe seçim kurallarını kullanabileceklerine dikkat çekiliyor. Mesajlarda, adres güncellemesi yapanların herhangi bir hak kaybına uğramayacağına işaret ediliyor. Bu doğrultuda ayrıca, 20 Mart tarihinin ötelenmesi üzerinde de duruluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre adres güncellemeleri için daha önce fatura, kira kontratı gibi belgeler isteniyordu. Bu konularda da bazı esneklikler sağlanması gündemde.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Üniversite öğrencilerinin nasıl ve nerede oy kullanabilecekleri ile ilgili de bir belirsizlik bulunuyor. YÖK, online eğitimin nisan ayında gözden geçirileceğini açıklamıştı.

Nisan ayında üniversitelerin yüzü yüze eğiteme geçmesi halinde seçmen listeleri 2 Nisan'a kadar askıda kalacağı için itiraz edip okullarının olduğu yerde oy kullanabilecekler.

Etiketler : 14 Mayıs 2023 YÖK seçmen seçim

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