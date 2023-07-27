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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:31:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:31:00

60 derecede işbaşı

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Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı megakent İstanbul'da ateş başında çalışan dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar, mesailerini zor şartlar altında sürdürdü.

Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı megakent İstanbul'da ateş başında çalışan dönerciler, pide ve kebap ustaları ile fırıncılar, mesailerini zor şartlar altında sürdürdü.

GÜNDE 8 SAAT ATEŞ BAŞINDA

İstanbullular mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla mücadele ederken, meslekleri gereğince sıcağa alışkın olan esnaf da zor anlar yaşadı. Fatih'teki bir lokantada döner ustası olan Kubilay Demircan, dışarıda hava sıcaklığının 40 derece olduğunu ancak çalıştığı yerin yaklaşık 60 dereceye çıktığını ifade etti. Demircan, günün en sıcak saatlerinde 8 saat çalıştığını dile getirdi.

SÜREKLİ ATEŞİN YANINDAYIZ

Kebap ustası İsa Kaya da bu yaz havanın geçen senelere oranla çok daha sıcak olduğunu vurgulayarak, ocakbaşında, sürekli ateşin karşısında olmasına rağmen farkı hissettiğini kaydetti. Kaya, ekmek parası için çalıştıklarını belirterek, insan vücudunun bir süre sonra sıcağa alıştığını söyledi. Fatih'te pide ustası Hakan Sancaklı ise son bir haftadır İstanbul çok sıcak olduğu için çalışmakta zorlandıklarını anlattı.

Etiketler : ocakbaşı Hakan Sancaklı dönerciler pide ve kebap ustaları
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