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06 Aralık 2023 Çarşamba 11:44:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 11:44:00

60 binden fazla hastanın imdadına hava ambulansları yetişti

Kaynak: AA

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Hava ambulansları durumu acil hastalar için 81 il ve 5 kıtada uçtu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, helikopter ambulanslar, hizmetin başladığı 2008'den bugüne kadar 244'ü organ olmak üzere toplam 42 bin 781 hasta ve yaralıyı taşıdı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopter ambulanslar yurt içi ve yurt dışında durumu acil 60 binden fazla hasta ve yaralının imdadına yetişti.

Türkiye genelinde tüm kırsal bölgeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılan 112 Acil Sağlık hizmetleri, hava ambulanslarıyla da hem yurt içi hem de yurt dışında durumu acil hastaların farklı illerdeki hastanelere nakledilmesini sağlıyor.

Ambulans uçak ve helikopterlerde, kuvöz ve yenidoğan ventilatörü dahil, hastaların nakil sırasında tedavilerinin aksamaması için gerekli tüm donanım yer alıyor ve bu şekilde durumu acil hastalara hızla müdahale edilebiliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ilk kez 2008'de iki helikopter ambulansla başlayan hava ambulans hizmeti, ülke genelinde hızla yaygınlaştırıldı. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Malatya, Van, Diyarbakır'da konuşlanmış toplam 13 helikopter ambulans yurt içindeki hastalara hizmet sunuyor.

HELİKOPTER AMBULANSLAR 42 BİNDEN FAZLA HASTA VE YARALIYI TAŞIDI

Gündoğumu-günbatımı arasında hizmet veren, yakıt ikmali yapmadan 400 kilometre mesafeye kadar hasta ve yaralıların naklini gerçekleştirebilen helikopter ambulanslar ortalama 2 saat 30 dakika havada kalabiliyor.

Helikopter ambulanslarda doktor, yardımcı sağlık personeli, sorumlu pilot ve ikinci pilot olmak üzere dört görevli bulunuyor.

Kar nedeniyle yolları kapanan köylerden hamileler ve bebeklerin hastanelere nakli, trafik kazalarında yaralananların en kısa sürede yoğun bakımlara sevki gibi birçok kritik görevi üstlenen helikopter ambulanslar, organ bekleyenler için bulunan organların en kısa sürede ulaştırılmasını da sağlıyor.

Bakanlığın verilerine göre, helikopter ambulanslar, hizmetin başladığı 2008'den bugüne kadar 244'ü organ olmak üzere toplam 42 bin 781 hasta ve yaralıyı taşıdı.

AMBULANS UÇAKLARLA 87 ÜLKEDEN HASTA NAKLİ YAPILDI

Bakanlıkça 2010'dan itibaren kullanılan, İstanbul ve Ankara'da konuşlanmış dört ve iki sedyeli 2 uçak ambulans ise yurt içinin yanı sıra yurt dışından kara veya deniz yoluyla Türkiye'ye nakledilmesi mümkün olmayan, durumu kritik hastalar için de havalanıyor.

Sağlık ekipleri ve sorumlu pilotların görev aldığı, 24 saat esasına göre hizmet veren, yüksek sürat ve uzun menzile sahip uçak ambulanslar, göreve başladıkları günden bu yılın kasım sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanında 851'i organ olmak üzere 18 bin 981 hasta ve yaralının naklini sağladı.

Ambulans uçaklarla 2010'dan bugüne Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 87 ülkeden Türkiye'ye 1400 hasta nakli yapıldı. Yurt dışında çeşitli nedenlerle tedavi imkanı bulamayan Türk vatandaşları bu sayede şifa imkanına kavuştu.

Ayrıca 2010'dan bugüne yurt dışına da 43 hasta götürüldü.

HAVA AMBULANSLARI DEPREMZEDELER İÇİN ARALIKSIZ UÇTU

Sağlık Bakanlığı hava ambulansları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yaralıların farklı illerdeki hastanelere yetiştirilmesini de sağladı.

Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren yaklaşık bir aylık süreçte uçak ve helikopter ambulanslar yaralılar için aralıksız uçarken TSK kargo tipi uçakları ve Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar da devreye girdi.

Bu çerçevede, sadece hava araçlarıyla 2 bin 500'ün üzerinde depremzede tedavi için farklı illere nakledildi.

Etiketler : ambulans helikopter hasta
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