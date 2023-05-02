02 Mayıs 2023 Salı 17:51:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:51:00
6 yıl sonra turna sürprizi
Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar Sivas'a gelmeye başladı.
Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, genellikle gölet yakınlarını ve tarım arazilerini tercih eden bu göçmen kuşlardan 3 tanesini görüntülemeyi başardı.
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