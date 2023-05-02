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02 Mayıs 2023 Salı 17:51:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 17:51:00

6 yıl sonra turna sürprizi

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Havaların ısınmasıyla birlikte göçmen kuşlar Sivas'a gelmeye başladı.

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, genellikle gölet yakınlarını ve tarım arazilerini tercih eden bu göçmen kuşlardan 3 tanesini görüntülemeyi başardı.

Turnaların sesini de kayıt almayı başaran Doğa fotoğrafçısı Aslan'ın görüntülediği turnalardan birisinin 6 yıl önce Zara ilçesinde halkalandığı ortaya çıktı. Aslan "6 yıl önce yavruyken gözlemlenen bir turna büyüyüp eşiyle beraber Hafik'e gelmiş" dedi.
Etiketler : sivas turna mustafa aslan
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