Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel'in "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Dini nikahla evlendirildiği iddia edilen Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü verdi.

MAĞDUR AVUKATINDAN TUTUKLAMA TALEBİ



Dava çerçevesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mağdur H.K.G.'nin avukatının sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklanmasını talep ettiği ve dosyada gizlilik kararı verilmesini istediği öğrenildi.

"DURUŞMA TARİHİ ÖNE ÇEKİLMELİ"



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 6 yaşında 'evlendirme' skandalı için, "Duruşma tarihi öne çekilmeli." ifadesini kullandı.