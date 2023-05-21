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21 Mayıs 2023 Pazar 18:31:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 18:31:00

6 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 24 temmuz 2015'ten bu yana 37 bin 860 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre, Mehmetçik, teröristleri kazdıkları çukurlara, mağaralara gömmeye devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplamda 37 bin 860 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Hedefimiz nerede terörist varsa oraya yönelmek, terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmektir

Etiketler : Milli Savunma Bakanı hulusi akar terörist
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