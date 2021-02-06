Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

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06 Şubat 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 19:28:00

6 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu: 108 can kaybı, 7 bin 897 yeni vaka

Kaynak: AA

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 6 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (6 Şubat 2021 Cumartesi), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 649 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 897 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 618 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 89 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 486 bin 691'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 524 bin 786, vefat sayısı 26 bin 685, ağır hasta sayısı 1337 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Şubat koronavirüs tablosu koronavirüs tablosu Türkiye koronavirüs tablo
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