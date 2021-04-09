Kamuda yeni dönem başlıyor

TBMM'de daha önce reddedilen ve usül hatası nedeniyle yeniden oylanarak Genel Kurul gündemine alınan Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi kabul edildi, kamuda yeni dönem başladı:



* TSK, MSB ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.

* Cezaevi çalışanları, öğretmenler ve üst düzey kamu yöneticileri güvenlik soruşturmasına tabi olacak.

* Kişinin birinci derecede yakınları, eşi ve eşinin ailesi soruşturmadan muaf tutulacak.

* Soruşturma yapılırken statü ve çalıştırma şekli dikkate alınmayacak.

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak.

* Arşiv araştırması; kişinin adli sicil kaydı, kolluk kuvvetlerince aranıp aranmadığı, hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığı ve örgütlerle bağlantısını kapsayacak.

Akşam