Kamuda yeni dönem başlıyor

6 maddede güvenlik soruşturması
Kamuya ‘güvenli' giriş; akrabalar kapsam dışı. TBMM'den geçen Güvenlik Soruşturması Kanunu ile kamuda yeni bir dönem başlıyor.
TBMM'de daha önce reddedilen ve usül hatası nedeniyle yeniden oylanarak Genel Kurul gündemine alınan Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi kabul edildi, kamuda yeni dönem başladı:
* TSK, MSB ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.
* Cezaevi çalışanları, öğretmenler ve üst düzey kamu yöneticileri güvenlik soruşturmasına tabi olacak.
* Kişinin birinci derecede yakınları, eşi ve eşinin ailesi soruşturmadan muaf tutulacak.
* Soruşturma yapılırken statü ve çalıştırma şekli dikkate alınmayacak.
* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak.
* Arşiv araştırması; kişinin adli sicil kaydı, kolluk kuvvetlerince aranıp aranmadığı, hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığı ve örgütlerle bağlantısını kapsayacak.
Akşam