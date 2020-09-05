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05 Eylül 2020 Cumartesi 10:48:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 10:48:00

6 ilde gerçekleştirilen bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen bahis operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. Banka hesaplarında 37 milyon lira olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan riyali, 3 bin 700 lira tutarında sahte para, 196 bin lira değerinde ziynet eşyası, "F" serisi bir dolarlık banknot, 2 ruhsatsız av tüfeği, 42 cep telefonu, 9 hard disk, 7 dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, 6 hafıza kartı, 30 SIM kart ile farklı kişilere ait 21 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

- BANKA HESAPLARINDA 37 MİLYON LİRA

Araştırma sonucu bahis gelirlerinin aktarılması için kullanılan 59 kişiye ait 209 banka hesabında 37 milyon 256 bin lira tespit edildi.

Hesaplara savcılık talimatıyla el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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