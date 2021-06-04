  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Günlük vefat sayısı 100'ün altına düştü
Meteorolojiden iki bölgeye sağanak uyarısı
Türkiye, 'çok yüksek riskli' bölge statüsünden çıkarıldı
6 Haziran'daki seçimlerde görev alacaklarla seçmenler kısıtlamadan muaf tutulacak
Mısır Gazze'nin yeniden imarına destek için ekip gönderdi
FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
Başkan Erdoğan Zonguldak'ta açıkladı: Borçları erteliyoruz
ABD'de geniş yankı buldu! Dikkatler bu sefer de ULAQ'a çevrildi
"TSK'nın gücüne güç katmaya devam edeceğiz"
Yine Türkiye'yi hedef aldı!
Yenişehir-1 arama kuyusundan oluk oluk petrol aktı
Heyecanlandıran paylaşım
Batuhan'ın yüzünü güldüren yardım
Atıklar sayesinde öğrenci okuttu
Estetiğe karşıyım
Tatili iple çekiyor
2. sezon sonbaharda
30 yaşına evli girecek
Ciritçilerin form çabası
Guinness'e aday biyolojik gölet
Venüs yeniden keşfedilecek
Gökhan haklı bulundu
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
04 Haziran 2021 Cuma 18:37:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 18:37:00

6 Haziran'daki seçimlerde görev alacaklarla seçmenler kısıtlamadan muaf tutulacak

ABONE OL

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ile seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, seçim yapılacak illere gönderilen yazıda, kademeli normalleşme kapsamında pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hatırlatıldı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, yapılacak seçimlerle ilgili yazısında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 6 Haziran'da Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının talep edildiği belirtildi.

Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları gerektiği aktarıldı.

Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair kararların alınması, seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması istendi.

Seçim günü yaşanan olaylar ve teslim edilen sandık bilgileri GAMER'e bildirilecek

Seçim yapılacak tüm illerde vali yardımcılarının başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran'da çalışır halde bulunması sağlanarak seçim günü yaşanan olaylar ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirileceği kaydedilen yazıda, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları, kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Yazıda, seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olaylara neden olunabileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınacağı anlatıldı.

Etiketler : seçim sonuçları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 6 Haziran
Konser rekoru hedefliyor

Konser rekoru hedefliyor
Hakan yok şarkıları var

Hakan yok şarkıları var
Evliliklerinde ikinci kriz

Evliliklerinde ikinci kriz
DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ

DÜNYA MODASINA YÖN VERİYORMUŞ
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar

'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
Babamın yanına albümle çıkacağım

Babamın yanına albümle çıkacağım
‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da

‘Rüzgarın oğlu' Dalaman'da
28 bin dolarlık hediye yüzük

28 bin dolarlık hediye yüzük

EN ÇOK OKUNAN HABERLER