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30 Ocak 2024 Salı 09:08:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 09:08:00

6 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı verildi

Kaynak: IHA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 FETÖ-PDY silahlı terör örgütü şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, devam edildiği belirtildi.

Etiketler : fetö operasyon gözaltı
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