6 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı verildi
Kaynak: IHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüphelinin, Ankara'da eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 FETÖ-PDY silahlı terör örgütü şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, devam edildiği belirtildi.