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06 Mart 2023 Pazartesi 11:04:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 11:04:00

5'li masanın ortak adayı bugün kamuoyu ile paylaşılacak

Kaynak: TRT Haber

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masadan kalktı. Gözler masadaki diğer partilerin çıkaracağı ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi. 5'li masa bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından muhalefet cephesinde hareketlilik sürüyor. Gözler açıklanacak ortak cumhurbaşkanı adayına çevrildi.

CHP, Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde yeniden bir araya gelecek.

Ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası açıklanacak.

İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkmasının ardından siyasi partilerde dün pek çok toplantı yapıldı.

KILIÇDAROĞLU 10 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Muğla ve Aydın büyükşehir belediye başkanları Kılıçdaroğlu'na destek ziyareti yaptı.

CHP Lideri, daha sonra partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener de, partisinin belediye başkanları ile genel merkezde bir araya geldi. Ardından Başkanlık Divanı ile buluştu.

"İKİ TARAFIN DA BÖYLE BİR TALEBİ OLMADI"

Bir diğer gelişme ise CHP'nin açıklaması sonrası yaşandı.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Akşener ile görüşeceği duyuruldu. Ancak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "Haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. İki tarafın da böyle bir görüşme talebi olmadığını söyledi.

CHP VE İYİ PARTİ'DE SESSİZLİK HAKİMDİ

CHP ve İYİ Parti'de dün sessizlik hakimdi. Saadet Partisinde ise Genel İdare Kurulu toplandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Etiketler : chp iyi parti meral akşener kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu mansur yavaş

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