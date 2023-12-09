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09 Aralık 2023 Cumartesi 17:47:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 17:47:00

55 yıllık ilkokul yıkıldı

Kaynak: IHA

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, kentin en eski okullarından biri olan 55 yıllık Namık Kemal İlkokulu, deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla yıkıldı.

Aliağa Kurtuluş Mahallesi'nde, 1968 yılında yapılan Namık Kemal İlkokulu için deprem yönetmeliği gereği yıkım kararı verildi. 55 yılda binlerce öğrenciye hizmet veren okul, alınan kararla beraber yıkıldı. Okulun aynı arsasına, 16 derslikli yeni bir okulun inşa edileceği öğrenildi. Okulun, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Etiketler : Namık Kemal İzmir Okulu deprem yönetmeliği
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