55 yıllık ilkokul yıkıldı

Aliağa Kurtuluş Mahallesi'nde, 1968 yılında yapılan Namık Kemal İlkokulu için deprem yönetmeliği gereği yıkım kararı verildi. 55 yılda binlerce öğrenciye hizmet veren okul, alınan kararla beraber yıkıldı. Okulun aynı arsasına, 16 derslikli yeni bir okulun inşa edileceği öğrenildi. Okulun, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.