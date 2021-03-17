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17 Mart 2021 Çarşamba 12:20:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 12:20:00

55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu: 232 gözaltı

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, "POS cihazı ile tefecilik ve çek-senet tefeciliği" yaptıkları belirlenen ve uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonların halen devam ettiği, tefecilik suçuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı pos cihazı tefecilik
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