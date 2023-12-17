VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısı düzenledi: 2 yaralı
AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, hakem Meler'i ziyaret etti
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
AA foto muhabirine saldıran polisi ziyaret eden İsrailli Bakan: "Pişman değilim"
Iğdır'daki 9 köyde okullar tatil
52 yaşındaki kadın 12. kattan atlayarak intihar etti
17 Aralık 2023 Pazar 23:32:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 23:32:00

52 yaşındaki kadın 12. kattan atlayarak intihar etti

Kaynak: İHA

ABONE OL

Samsun'da bir kadın, 12. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 12 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (52) adlı kadın geldiği sitede asansörle 12. kata çıkıp, apartman boşluğunun camından aşağı atladı. Gürültü üzerine baktıklarında apartman sakinleri yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adalet Mahallesi'nde ikamet eden ve kendini atmak için söz konusu binaya gittiği öğrenilen kadının cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : intihar Samsun kadın 12. kat
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX